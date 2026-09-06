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Форвард «Салавата» Загребин о дебюте в КХЛ: «Потрясающие, незабываемые эмоции. Не ощутил, что начался сезон – на предсезонке тоже выходил на каждую игру как на последнюю»

Форвард «Салавата Юлаева» Максим Загребин высказался о своем дебюте в Фонбет Чемпионате КХЛ в матче с «Северсталью» (3:2).

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