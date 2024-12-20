Опубликовано постановление калужского губернатора о росте тарифов на услуги ЖКХ

Было официально опубликовано постановление губернатора Калужской области о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля следующего годаБыло официально опубликовано постановление губернатора Калужской области о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля следующего года.
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