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Түбән Камада БПЛА һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр саны 14кә җиткән

Түбән Камада БПЛА һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр саны 14кә җиткән

Дошман пилотсыз очкычларының Түбән Камага һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр саны 14 кә җитте. Бу хакта ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.

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