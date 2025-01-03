Сербские студенты и профессура в связке с хорватами активно поддерживают протесты в стране

Алексей Топоров. На сборище сербских майданщиков, блокировавших телеканал РТВ, токсичный либерал-сербофоб Дарко Шпер зачитал письмо поддержки от хорватских студентов студентам сербским, в котором говорится, что «перемены никогда не происходили из-за комфорта и тишины».