На каком свидании допустима близость с мужчиной — тайны мужской психологии

Каждая история отношений между мужчиной и женщиной – уникальна и неповторима. Бывают крепкие браки, начавшиеся с секса в день знакомства, а бывают очень проблемные отношения, в которых секс случился после полугода хождения за ручку… Как мужчины воспринимают согласие женщины на секс? Хотим ….
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