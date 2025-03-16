Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Зампред Федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра заявил РЕН ТВ, что отрицание Израилем поддержки неонацизма на Украине вредит еврейскому государству.
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