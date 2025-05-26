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  • Егор Горшков
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Министр сельского хозяйства РФ в докладе Президенту России дала позитивную оценку работе системы агрострахования

Министр сельского хозяйства РФ в докладе Президенту России дала позитивную оценку работе системы агрострахования

Минсельхоз России в 2025 году продолжает реализацию задачи развития агрострахования, работа которого позитивно оценена по итогам прошлого года, - сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ 22 мая.

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