Министр сельского хозяйства РФ в докладе Президенту России дала позитивную оценку работе системы агрострахования

Минсельхоз России в 2025 году продолжает реализацию задачи развития агрострахования, работа которого позитивно оценена по итогам прошлого года, - сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ 22 мая.