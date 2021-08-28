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The Economist: Мир ждет серьезная война в случае краха господства США

The Economist: Мир ждет серьезная война в случае краха господства США

Человечеству грозит масштабная война, если США потеряют свои позиции мирового господства, пишет The Economist.

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Россиянин
Если США уйдут в себя, мир наоборот задышит свободно. Просто так террористов не бывает. Их обязательно кто то финансирует для решения своих целей и задач. Просто, человек должен чего нибудь есть хотя бы 2 раза в день. Получать боеприпасы и оружие. Просто так ниоткуда, этого не бывает.

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