The Economist: Мир ждет серьезная война в случае краха господства США

Герман БергПолитикаThe Economist: Мир ждет серьезная война в случае краха господства СШАЧеловечеству грозит масштабная война, если США потеряют свои позиции мирового господства, пишет The Economist.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоссиянинЕсли США уйдут в себя, мир наоборот задышит свободно. Просто так террористов не бывает. Их обязательно кто то финансирует для решения своих целей и задач. Просто, человек должен чего нибудь есть хотя бы 2 раза в день. Получать боеприпасы и оружие. Просто так ниоткуда, этого не бывает.Комментировать
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