В Карелии стало дороже собрать ребенка в школу

Журналисты посчитали, как изменились цены при подготовке детей к школе за три года. Коллеги из издания «РБК» посчитали, используя открытые данные Карелиястата, как изменились цены на школьные товары за три года.
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