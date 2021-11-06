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Работники скорой помощи в Облучье забрали заявления об увольнении

Работники скорой помощи в Облучье забрали заявления об увольнении

  © Артем Геодакян/ТАСС Работники станций скорой медицинской помощи (СМП) в Облучье и Пашково (город и поселение в Еврейской автономной области) забрали заявления об увольнении, поданные ранее в знак протеста против обязательной вакцинации от ковида.

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Александр Григоров
думали героями стать ...уговаривать их начнут ...не пролезло
Тамара Д
А что ж передумали-то?? Уговаривать никто не стал,да?)) Вот из-за таких медиков, мы будем ещё не раз ревакцинироваться...
Юра
Да не нада нянчится с придурками. Не привился, заболел оплати лечение. Купил сертификат ещё и срок намотать.
NVS66 SergeiShulepov
Вакцинировался (это для себя) и ходишь, потенциально заразу разносишь. Придурок и дурак они не ИДИОТЫ.
Игорь Тверской
Алёна Филатова-автор статьи. А зачем вы пишите такую чушь-это насчёт увольнения сотрудников. Нет такой статьи об увольнении сотрудников в федеральном законодательстве. Постановление главного санитарного врача вообще не имеет никакой юридической силы т.к.-это не законодательная власть. Сначала нужно принять такой закон на законодательном уровне, а потом уже и шантажировать работников. Мин. труда недавно признался, что это носит только рекомендательный характер. Ничего они с нами "с непривитыми" сделать не смогут, как бы они нас не запугивали. Эта власть только и может нас запугивать и ТОЛЬКО.
bianka Белая
Зато есть закон об отстранении от работы без оплаты.
Игорь Тверской
Нет такого закона. Или ссылку пожалуйста.
bianka Белая
Ещё чего. Самостоятельно проштудируйте Трудовой кодекс.
Игорь Тверской
Ну, понятно-это не для средних умов. Я, как раз его проштудировал вдоль и поперёк.
Тамара Д
Да будьте здоровы)) Бог ты мой, против чего мы протестуем так рьяно-то, от кого защищаемся-то?? Да в конце концов ,ваше здоровье в ваших руках и распоряжайтесь этим как хотите,но....если заболеете,предлагаю вас и вам подобных не лечить или лечить по коммерческим ценам. Почему? Потому что вы и вам подобные просто паразиты и вы подвергаете остальных опасности потому,что можете быть распространителем этого вируса, и вы можете переболеть в легкой форме,а ваши близкие,не дай Бог,куда хуже и с дальнейшими последствиями...Умничаете,пока вас не коснулось...Мозги включите,а?
NVS66 SergeiShulepov
распространителем вируса привитые и не привитые одинаковы.
Игорь Тверской
Боже мой-до какой степени деградировало население коммерческо-торговой организации РФ. Вы так и не поняли, что цель глобалистов именно вакцинация. Ковид был разработан искусственно и запущен для запугивания людей, но цель-ВАКЦИНАЦИЯ. Какие составляющие этой вакцины-вы знаете? и с какой целью всеобщая вакцинация-вы знаете? Хотя Путин всенародно объявил, что против принудительной вакцинации. Неужели вы думаете, что их интересует ваше здоровье? В Израиле воткнулось 85% населения и смотрите заболевает больше всего сейчас именно вакцинированные. Народ прозревает-начинаются бунты в Италии похожая ситуация. К вашему сведению мы с женой переболели весной 20-ого года , чему очень рад. Иммунитет выработан. А вас жалко, потому что вакцинация вас не спасёт и переболеете вы в более тяжёлой форме. В отличие от вас, у меня очень чётко работает критическое мышление-у вас оно отсутствует (от слова совсем). Поэтому, как бы вы не хотели включать мозги у вас это просто не получится. Очень жаль, что таких, как вы-очень много. Поэтому вас и ведут, как скотину на убой и вы добровольно с этим соглашаетесь. Время всё покажет. Отвечать не нужно, оставайтесь со своим безумным мнением.
Александр Семенов
Видно сами жители им мозги поправили!Когда узнали, что без скорой могут остаться на какое то время
bianka Белая
Нет города лучче, чем наше Облучье...Прославились! Печально, а, вернее, ужасно, что среди медиков так много недалёких людей. Недаром самая крупная навальнистская фракция, это Альянс врачей. Человек, который способен поддержать навального- это уже диагноз. Или не так: психически здоров. Просто дурак. Ну а поскольку медики- антиваксеры славного города Облучье умом не тронулись, то смекнули, что , уволившись, они просто останутся без работы, ибо непривитых медработников ни в одно медицинское учреждение не примут. А если примут, то при условии еженедельной отрицательной ПЦР. Тест, разумеется, за свой счёт- в больнице или поликлинике средств на это нет. Выделены лишь средства на вакцину. Которая предоставляется бесплатно.
Игорь Тверской
Какие же вы дебилы! Вам вакцинация очень сильно АУкнется.
bianka Белая
Ну да. Вы нам с того света через медиумов расскажете, как аукнулось.
Игорь Тверской
Другого ответа от убогих и не ожидал.
bianka Белая
Другого ответа, убогий, вы не заслуживаете.
Игорь Тверской
Тупая, грязная чушка!
Евгений
Ну, что же, раз решили пусть увольняются. Только где они найдут себе работу в таком "крупном" городе, как Облучье. В настоящее время в Москве трудно найти работу медиком.
NVS66 SergeiShulepov
МЧС и вояк призвали вместо медиков
Анна Эржибова
К стати теперь и узбекотаджиков берут в медучр.
Vladimir Lioubimcev
Этим медикам объяснили их будущее в городе? Во дворники бы даже не взяли...

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