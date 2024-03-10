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Александр Мостовой: «Удивлен, что за столько лет мне не предложили поработать в каком-нибудь клубе, пусть и не тренером»

– Как вам живется в Москве? Чем зарабатываете на жизнь? – У меня нет постоянной работы. Какое-то время я был телекомментатором, но контракт закончился, и теперь я выполняю разную работу, но без фиксированного графика и определенных задач.

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