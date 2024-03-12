Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО

Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо высказал мнение, что новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора.
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