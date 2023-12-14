Бывшего главу BP Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров

Агентство Bloomberg сообщает, что бывшего главу британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернарда Луни лишили выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов после отставки за ложь совету директоров .
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