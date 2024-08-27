Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Это "сборище отбросов человечества" неплохо нагибает всех кого захочет, в том числе и нас. Так что поменьше амбиций.На Ямайке нашли д...
  • Василий
    Послушав-почитав российские СМИ, можно прийти к хорошему выводу - что экономика Украины порубана в хлам, в очередной ...Киев долго выпраш...
  • Василий
    Этот вопрос надо задавать гаранту.В Рязани мигрант ...

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
когда же Крым  для этих   станет Россией?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх