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Картина дня. Финансы

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У ВСУ нет авиации для передаваемых Киеву канадских ракет

У ВСУ нет авиации для передаваемых Киеву канадских ракет

У украинских войск на сегодняшний день почти не осталось авиации для применения канадских неуправляемых авиационных ракет (НАР) CRV7, а при пусках с наземных установок такие ракеты будут малоэффективны, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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