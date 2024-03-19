У ВСУ нет авиации для передаваемых Киеву канадских ракет

У украинских войск на сегодняшний день почти не осталось авиации для применения канадских неуправляемых авиационных ракет (НАР) CRV7, а при пусках с наземных установок такие ракеты будут малоэффективны, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.