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Рязанские новости

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Рязанского директора обвиняют в сокрытии налогов на 5 млн рублей

Рязанского директора обвиняют в сокрытии налогов на 5 млн рублей

Мужчина организовал расчеты с контрагентами на сумму более 5 млн рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой недоимки.

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