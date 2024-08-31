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Авто Mail поговорил с детским психологом, который рассказал, как научить ребенка следовать правилам ПДД и избежать несчастных случаев

Авто Mail поговорил с детским психологом, который рассказал, как научить ребенка следовать правилам ПДД и избежать несчастных случаев

﻿﻿В преддверии нового учебного года мы пригласили Ксению Дмитриеву, детского психолога и дипломированного арт-терапевта, работающую в сфере образования более 12 лет, рассказать о восприятии опасности детьми и особенностях способностей.

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