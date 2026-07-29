Яна Лантратова обсудит с омбудсменами борьбу с деструктивной идеологией

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 16-17 ноября обсудит с международными омбудсменами методы борьбы с деструктивной идеологией среди молодежи в рамках Евразийского альянса омбудсменов и правозащитной конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии