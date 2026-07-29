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Царьград

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Яна Лантратова обсудит с омбудсменами борьбу с деструктивной идеологией

Яна Лантратова обсудит с омбудсменами борьбу с деструктивной идеологией

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 16-17 ноября обсудит с международными омбудсменами методы борьбы с деструктивной идеологией среди молодежи в рамках Евразийского альянса омбудсменов и правозащитной конференции.

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