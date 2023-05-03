Российские артиллеристы остановили наступление ВСУ

Большое скопление украинских бойцов уничтожили российские артиллеристы Западного военного округа. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса» со ссылкой на Минобороны РФ.
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