Юрий Подоляка: Первый танкер с российским дизелем вышел из Санкт-Петербурга в США ещё 22 сентября

Можно ли считать маршрут в США началом полноценной дизельной сделки? Какие последствия ждут европейские страны при продолжении задержаний танкеров? Насколько вероятно, что Вашингтон вмешается в ситуацию с балтийскими маршрутами? И какие ещё побочные эффекты способна дать энергетическая договорённость? Первый груз российского дизеля после достижения договорённостей уже направился в США.