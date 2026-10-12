Юрий Подоляка: Первый танкер с российским дизелем вышел из Санкт-Петербурга в США ещё 22 сентября

Можно ли считать маршрут в США началом полноценной дизельной сделки? Какие последствия ждут европейские страны при продолжении задержаний танкеров? Насколько вероятно, что Вашингтон вмешается в ситуацию с балтийскими маршрутами? И какие ещё побочные эффекты способна дать энергетическая договорённость? Первый груз российского дизеля после достижения договорённостей уже направился в США.
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