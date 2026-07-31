Ближний Восток обречен на большую войну: «Все ненавидят всех»

Европейские и азиатские государства не готовы поддерживать США в войне с Ираном, пишет Politico. Политолог Владимир Киреев в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему Европе Ближний Восток не интересен, Турция ждет ослабления всех соседей, а Пакистан сохраняет равноудаленную позицию:Европа не видит в Иране противника.
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