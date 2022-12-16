Закон, порядок, государство

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Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с профессиональным праздником – Днём РВСН

Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с профессиональным праздником – Днём РВСН

Российские космонавты отправили поздравительное видеообращение воинам-ракетчикам, ученым и конструкторам, специалистам оборонно-промышленного комплекса, гражданскому персоналу и ветеранам ракетных войск.

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