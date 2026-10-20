“It’s not surprising that Vivek Ramaswamy has stooped to such a despicable low as to attempt to turn the sexual abuse Amy endured at twelve years old from our birth mother’s husband into a political talking point.
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