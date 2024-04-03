Мэрия Краснодара обещает восстановить полив деревьев на Николаевском бульваре

Мэрия Краснодара обещает восстановить полив деревьев на Николаевском бульвареМэрия Краснодара отреагировала на многочисленные публикации в СМИ и соцсетях о печальной ситуации на Николаевском бульваре, где без полива гибнут недавно высаженные хвойные деревья.