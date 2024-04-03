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Мэрия Краснодара обещает восстановить полив деревьев на Николаевском бульваре

Мэрия Краснодара обещает восстановить полив деревьев на Николаевском бульваре

Мэрия Краснодара обещает восстановить полив деревьев на Николаевском бульвареМэрия Краснодара отреагировала на многочисленные публикации в СМИ и соцсетях о печальной ситуации на Николаевском бульваре, где без полива гибнут недавно высаженные хвойные деревья.

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