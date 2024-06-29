"Враждебность": иранцам в Канаде помешали участвовать в выборах президента

Единственной страной, которая нанесла ущерб демократической процедуре в Иране (каковой являются президентские выборы), оказалась Канада, открыто и откровенно препятствовавшая участию сотен тысяч иранцев в выборах президента своей страны.
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