Spiegel: Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии