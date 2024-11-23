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Spiegel: Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения

Spiegel: Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

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