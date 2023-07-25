Стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в дальнейшем увеличиться до $250–260 за тонну.
"Ъ": российская пшеница дорожает вслед за мировым ростом цен
Комментарии
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Владимир Алтайцев
а что хорошего принесёт России рекорд экспорта зерна из России? Если учесть, сколько областей РФ выгорели начисто из-за засухи, и из них зерна не будет, либо будет мизер, а в скольких регионах дожди уничтожили посевы,то сколько зерна соберут в России? Значит, толстосумы сплавят зерно за рубеж, а страну оставят на голодном пайке, набив свои мошны.
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