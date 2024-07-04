Google в преддверии президентских выборов в США изменил условия маркировки пол...

Google в преддверии президентских выборов в США изменил условия маркировки политической рекламыКомпания Google объявила о нововведении, которое облегчит рекламодателям процесс раскрытия информации об использовании контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), в политической рекламе.
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