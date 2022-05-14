Диллон Брукс толкнул Стефа Карри в спину и получил неспортивный 1-й степени

Диллон Брукс толкнул Стефа Карри в спину и получил неспортивный 1-й степени

Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс во время шестого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» толкнул разыгрывающего Стефена Карри в спину.

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