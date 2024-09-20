Матвиенко заявила, что к БРИКС готовы присоединиться 34 государства

Еще 34 страны сообщили о своем желании присоединиться к БРИКС. Об этом 20 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV​ Евразийском женском форуме, который проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.