Матвиенко заявила, что к БРИКС готовы присоединиться 34 государства

Еще 34 страны сообщили о своем желании присоединиться к БРИКС. Об этом 20 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV Евразийском женском форуме, который проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии