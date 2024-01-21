Лера Кудрявцева объявила о разводе: причина – алкоголь Игоря Макарова? Елена ГалицкаяВнезапное заявление телеведущей Леры Кудрявцевой о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым стало настоящим сенсационным моментом в новогодние каникулы.
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