Только факты: в Петербурге пользуются популярностью лыжные гонки

В новом проекте «Петербургский дневник» будет рассказывать, как в городе развиваются различные виды спорта Сезон зимних видов спорта в нашей стране еще не завершен, а лыжные гонки неизменно пользуются популярностью в Петербурге, Северной столице.
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