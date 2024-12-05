Зеленскому придётся идти на уступки ради мира, — глава МИД Италии

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью телеканалу Rai1, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск на Украине продолжится.
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