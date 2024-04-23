Россиян призвали отказаться от услуг крупнейшей авиакомпании Турции Turkish Airlines

«Внятной реакции» от МИД страны пока не последовало, подчеркнули дипломаты из РФВ сообщении посольства России в Турции говорится, что за последние несколько недель российским гражданам, которые следовали транзитом в страны Латинской Америки через Стамбул, неоднократно отказывали в посадке на рейс.