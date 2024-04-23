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Россиян призвали отказаться от услуг крупнейшей авиакомпании Турции Turkish Airlines

Россиян призвали отказаться от услуг крупнейшей авиакомпании Турции Turkish Airlines

«Внятной реакции» от МИД страны пока не последовало, подчеркнули дипломаты из РФВ сообщении посольства России в Турции говорится, что за последние несколько недель российским гражданам, которые следовали транзитом в страны Латинской Америки через Стамбул, неоднократно отказывали в посадке на рейс.

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