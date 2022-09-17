В Пензе члены общественного совета проверили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД

В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при УМВД России по Пензенской области проверили работу Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Пензенской области.
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