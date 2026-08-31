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Референдум в Исландии разрушил попытки ЕС преодолеть застой

Референдум в Исландии разрушил попытки ЕС преодолеть застой

Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Итоги референдума нанесли удар по усилиям блока преодолеть застой и возродить процесс расширения.

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