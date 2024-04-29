Клубы АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат. Один из вариантов – 466 млн фунтов

Ожидается, что клубы Премьер-лиги проголосуют за нововведение сегодня, сообщает Sky Sports. По данным источника, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.