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Клубы АПЛ сегодня проголосуют за введение потолка зарплат. Один из вариантов – 466 млн фунтов

Ожидается, что клубы Премьер-лиги проголосуют за нововведение сегодня, сообщает Sky Sports. По данным источника, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.

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