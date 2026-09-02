🇷🇺 «Сербы поддерживают Россию в любой ситуации» — спелеолог из Сербии об отношении к РФ Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович рассказал об отношении сербов к России в современных политических реалиях.
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