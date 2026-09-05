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Путин Россиянең аз санлы төп халыклары телләрендә яңа дәреслекләр әзерләргә кушты

Россия Президенты Владимир Путин Россиянең аз санлы төп халыкларының туган телләрендә дәреслекләр линейкасын киңәйтү буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты.

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