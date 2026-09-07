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OnePlus 16 получит гигантскую батарею на 9000 мА•ч — такого ещё не было у номерных флагманов компании

OnePlus 16 получит гигантскую батарею на 9000 мА•ч — такого ещё не было у номерных флагманов компании

Новый смартфон может стать одним из самых выносливых устройств OnePlus OnePlus 16 получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА•ч — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

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