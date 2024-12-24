БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан: «автокефальная» секта — с сумасшедшим во главе

Казахстан: «автокефальная» секта — с сумасшедшим во главе

Запад руками Римско-Католической Церкви и с полного одобрямса подконтрольного США Вселенского Константинопольского патриархата продвигает идею создания в Казахстане по украинскому примеру подчинённой Фанару автокефальной «православной церкви».

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