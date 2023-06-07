Кеосаян намекнул на тайную договоренность России с американцами и НАТО по Украине 

Известный режиссер Тигран Кеосаян в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» намекнул на тайную договоренность России с США и НАТО по Украине.
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