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Аксаков назвал сохранение ставки ЦБ временной паузой

Аксаков назвал сохранение ставки ЦБ временной паузой

Анатолий Аксаков считает, что при ослаблении инфляции к концу года ставка может снизиться до 13,5%. Важным фактором неопределенности остаются показатели федерального бюджета на три года, которые будут известны к следующему заседанию ЦБ.

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