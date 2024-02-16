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После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

      Командующего ЧФ наконец-то сняли. За что ему предлагают застрелиться Наконец-то, после такого количества чудовищных потерь, адмирала Виктора Соколова сняли с поста командующего Черноморским флотом, который он занимал с 14 сентября 2022 года.

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Комментарии
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Владимир Погодин
Так думаю и это не последний корабль ,который хохлы раздобанут! жаль конечно,Славный Черноморский флот,как консервная банка,вскроют ! Мать вашу!
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14 час.
Samarium
Интересно, сколько еще подобных кораблей осталось во флоте России и какова стоимость такого корабля ??? Этого командующего ЧФ не просто снять следовало бы, а предать суду военного трибунала за развал работы на ЧФ....
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14 час.
brigadier21 Snytsarienko
От смены командования ЧФ нихрена не изменится - нужно кардинально менять подход к обеспечению кораблей информацией о вражеском окружении. Первым делом вводить палубные вертолёты с антенной ДРЛО типа АФАР, сразу по 2 единицы на борт и гонять их посменно круглосуточно на боевом выходе. Вторым - на кораблях добавить выдвижные штанги с дополнительными датчиками - инфракрасными, на лазер, на облучение РЛС, синхронизировать их работу с автоматической системой защиты. Третьим - для кораблей разработать пояс динамической защиты с возможностью замены сработавших блоков силами экипажа и крупнокалиберной картечью, способной вызывать детонацию БГ вражеских ударных средств до попадания их в борт. И пожалуй, самое интересное - научиться провоцировать ту сторону на удары по пустому месту, по ложным целям, триангулировать сигнатуры камер дронов, обнулять позиции дронщиков. Против нас воюют кадровые части ВМС США и Великобритании, специалисты SOCOM, соответственно и меры, предпринятые нашим флотом - ОБЯЗАТЕЛЬНОдолжны учитывать высочайший профессиональный уровень наших визави!!!
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14 час.

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