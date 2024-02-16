После вчерашнего сняли с должности главу флота Виктора Соколова

Интересно, сколько еще подобных кораблей осталось во флоте России и какова стоимость такого корабля ??? Этого командующего ЧФ не просто снять следовало бы, а предать суду военного трибунала за развал работы на ЧФ....

brigadier21 Snytsarienko

От смены командования ЧФ нихрена не изменится - нужно кардинально менять подход к обеспечению кораблей информацией о вражеском окружении. Первым делом вводить палубные вертолёты с антенной ДРЛО типа АФАР, сразу по 2 единицы на борт и гонять их посменно круглосуточно на боевом выходе. Вторым - на кораблях добавить выдвижные штанги с дополнительными датчиками - инфракрасными, на лазер, на облучение РЛС, синхронизировать их работу с автоматической системой защиты. Третьим - для кораблей разработать пояс динамической защиты с возможностью замены сработавших блоков силами экипажа и крупнокалиберной картечью, способной вызывать детонацию БГ вражеских ударных средств до попадания их в борт. И пожалуй, самое интересное - научиться провоцировать ту сторону на удары по пустому месту, по ложным целям, триангулировать сигнатуры камер дронов, обнулять позиции дронщиков. Против нас воюют кадровые части ВМС США и Великобритании, специалисты SOCOM, соответственно и меры, предпринятые нашим флотом - ОБЯЗАТЕЛЬНОдолжны учитывать высочайший профессиональный уровень наших визави!!!