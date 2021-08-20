ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Русские славяне это «контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы» Карл Маркс известен в первую очередь как экономист. Но кроме этого, он ещё был и политическим журналистом.Вернуться к статье134НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPLPavel LuspekaevЖаль, мало ему морду били.КатеринаДурацкая статья, дебильная постановка вопроса, предложенного для голосования. Маркс умер в 1883 году. Если он и говорил нечто подобное, то в адрес царской России. Причём здесь МЫ?!!! Наш народ в 1917 году сам сверг царскую власть.Петр Смирновперечитайте статью еще раз, видимо упустили что-то или сложно дходит! Он во первых считал что плохо что евреев притисняюти ограничивают в России, не дают им наживаться и по ТОРЕ на долгах подчинять себе народ и власть! Во вторых Российская империя с Австрией подавила его революцию в Европе (зато Англия потом использовала идеи для революции в России и развале её, а потом пограбить, хорошо что план до конца не осуществили!)! Вот и ненависть! Какие то славяне, умнее, сильнее, нельзя покорить, завоевать, нельзя по хитростью евреям главенствовать над ними и т.д.! А раз нельзя покорить, то надо уничтожить, чтобы не мешали других покорять и своим примером не показывали их рабам, что можно и без хозяев! ПРимер в США с индейцами Вам пример, поработить нельзя, кого удавалось взять живым ну никак не хотели работать, а единицы что сломились, не были выносливы и умирали! Вот их и начали геноцидить, а вместо них завозить негров, выносливых и не шибко умных на свободу, подумать и освободиться! А тут такая "раковая опухоль" дя мирового правительства как славяне, колонии не грабили, а наоборот отстраивали и давали образование и нормальную жизнь! Что колонии АНглии и Испании с Францией скажут и сделают, узнай он про это? Значит надо русских очернить и в идеале уничтожить их как нацию, чтобы не мешали!Аркадий АлександровНа него Бакунин тоску нагонял, знал одного русского и сделал вывод - все отморозки, бывает - и великие могут в чём-то ошибаться. А "Капитал" - это навсегда, во всех западных университетах изучают, как и у нас раньше.Петр Смирновну учитывая кто написал, надо очень внимательно читать и искать скрытые подтексты!Тюрина ТатьянаЭти взгляды Маркса лишний раз доказывают его гениальность: русский народ социально пассивен и безоглядно верит пропаганде властей.Петр Смирнови развивается, а "свободная востояная Европа" откатывается в состояние третьего мира, и уже США старается их обогнать.)))Тюрина ТатьянаА Российская империя выступала в описанное время в качестве жандарма Европы, - так что прав классик.АЕАлександр ЕньшинЭто обида еврея на русский антисемитизм!Петр Смирнову нас не унчтожали и не принижали евреев! Просто зная ТОРУ что там написано, или места оседлости, чтобы по контролем были, или отказаться от своей веры и принять христианство, тогда можно переехать в другие места! КОнтроль будет но легкий!Александр ЯпринцевРанее Россия давила и надзирала за ЕвропойПетр Смирновникогда не надзирала! Мы или давайте вместе и по совести (отично Бисмарк писал про кто хочет обмануть русских, заодно показ менталитета Европейцев), или не мешайте нам развиваться! А так как Европа не делала ни то ни то, то и получала по соплям периодически, ну или помогали если просили у нас помощи! ПРимеров много!Петр ПариновЕвропидары во все времена ненавидели Россию и россиян...Комментировать
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