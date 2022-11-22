В России началась разработка новой бронетехники для Арктики

САО «Магнолия» / ©Министерство обороны России «Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создается двухзвенный гусеничный транспортер легкой категории по массе, дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства «Вездесущий», двухзвенная бронированная унифицированная платформа «Арктика» и машины обеспечения на их базе»,— рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Шестаков.