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В России началась разработка новой бронетехники для Арктики

В России началась разработка новой бронетехники для Арктики

САО «Магнолия» / ©Министерство обороны России «Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создается двухзвенный гусеничный транспортер легкой категории по массе, дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства «Вездесущий», двухзвенная бронированная унифицированная платформа «Арктика» и машины обеспечения на их базе»,— рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Шестаков.

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