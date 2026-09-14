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Царьград

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В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

Метеорологи предупредили о тумане, который ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на вторник. В связи с этим на территории региона вводится жёлтый уровень погодной опасности.

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