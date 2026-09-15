В Энгельсе юноши переломали ребра незнакомцу, пристававшему к девушке

В Энгельсе двое юношей в возрасте 19 и 22 лет избили 34-летнего незнакомца за то, что тот приставал к девушке.
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