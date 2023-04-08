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Конгрессвумен Шерилл призвала администрацию США изучить возможность поставки Украине современных истребителей

Конгрессвумен Шерилл призвала администрацию США изучить возможность поставки Украине современных истребителей

Конгрессвумен Мики Шерилл призвала администрацию Соединенных Штатов изучить возможность передачи современных истребителей киевской стороне.

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