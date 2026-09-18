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Житель села на Чукотке бросил рыбалку ради стопроцентной явки на выборах

Житель села на Чукотке бросил рыбалку ради стопроцентной явки на выборах

max.ru/Избирательная комиссия Чукотского автономного округа Житель села Нешкан на Чукотке бросил удочки и побежал на избирательный участок, чтобы успеть проголосовать и помочь родному селу обеспечить полную явку.

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